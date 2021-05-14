Şenol Güneş, A Milli Takımın EURO 2020 geniş kadrosunu açıkladı
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Şenol Güneş, A Milli Takımın EURO 2020 geniş kadrosunu açıkladı

Şenol Güneş, A Milli Takımın EURO 2020 geniş kadrosunu açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'de yer alacak olan A Milli Futbol Takımının turnuva öncesinde Antalya'da yapacağı kampın aday kadrosunu açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'de yer alacak olan A Milli Futbol Takımının turnuva öncesinde Antalya'da yapacağı kampın aday kadrosunu açıkladı. 

Şenol Güneş tarafından belirlenen 30 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:  

KALECİ:  Altay Bayındır, Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan ÇakırDEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Cengiz MeraşORTA SAHA: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Efecan Karaca, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu, Halil Akbunar, Kenan Karaman


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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