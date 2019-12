Şenol, "Doğu Türkistan'ın sesine kulak verin"

12.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:50

Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol, Doğu Türkistan'da yaşananlara değindi. İnsan hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğinin altını çizen Şenol; "Baskı ve şiddet politikaları ile meşhur olan Çin, Doğu Türkistan'ı içler acısı bir hale getirmiştir" dedi.



AGD Şube Başkanı Enes Şenol, "2019 yılının son günlerini yaşıyoruz. Bugün zulüm dünyanın dört bir yanını sarmış durumda. Her yerde zulmün yaygınlaştığına şahit oluyoruz. Başımızı nereye çevirsek kan, gözyaşı ve acı ile karşılaşıyoruz. Bunun en üzücü örneklerinden birisi de bugün Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramıdır. Çin'in uyguladığı zulüm sınırları aşmıştır. 40 milyondan fazla bir nüfus bu zulme maruz kalıyor. Dünya siyasetine hak ve adalet değil güç ve çıkar yön vermektedir. Başta ABD olmak üzere teknolojik bakımdan güçlü olan ülkeler, çıkarlarını her türlü kutsalın üzerinde tutarak zayıf bırakılmış ülkeleri ve halkları ezmeye devam etmektedir. İslam alemi bu konuda topyekun tavır almalıdır. Bu zulüm devam ettiği sürece ülkemizde ve İslam dünyasında Çin mallarına karşı ciddi bir boykot uygulanmalıdır. Bu zulme karşı rıza gösterilmeyeceği ortaya net olarak konulmalıdır. Çin bizim yaptığımız bu açıklamaları duymazdan gelir, kendi askeri gücüne ve ekonomik büyüklüğüne insanların temel hak ve özgürlüklerinden daha fazla inanırsa, tüm İslam dünyasında kendisine karşı nefret büyütmekten başka bir şey elde edemeyecektir. Çin, Müslüman Doğu Türkistan halkının ve Çinli Müslümanların haklı taleplerini susturmak, örtbas etmek ve bu hakların dış dünyayla irtibatlarını kesmek yerine farklı kimliklerin temel hak ve özgürlüklerini yaşayabilecekleri bir zemin oluşturmanın gereklerini yerine getirmelidir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan'ın haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA