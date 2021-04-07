Şenol Demir, Diyarbakır'da tarihe geçmek istiyor
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Şenol Demir, Diyarbakır'da tarihe geçmek istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şenol Demir, Diyarbakır'da tarihe geçmek istiyor

Misli.com 1. Grup lideri Diyarbekirspor'un teknik direktörü Şenol Demir, Diyarbakır'da hem teknik adam hem futbolcu olarak şampiyonluk yaşayıp tarihe geçmek istiyor.

Misli.com 1. Grup lideri Diyarbekirspor'un teknik direktörü Şenol Demir, Diyarbakır'da hem teknik adam hem futbolcu olarak şampiyonluk yaşayıp tarihe geçmek istiyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında kötü giden takımın başına geçerek takımı toparlayan ancak pandemi nedeniyle kalan 6 maçın oynanmaması üzerine Play-Off'a kalamayan Demir, yönetimin bu sezonun başında Erdal Alpaslan ile anlaşması nedeniyle kısa süreliğine ayrıldı. İkinci haftada alınan Bucaspor 1928 yenilgisi sonrasında yeniden göreve gelen Şenol Demir, gösterdiği çıkışla takımı şampiyonluğun en büyük adayı yaptı.

"En büyük hayalim hoca olarak şampiyonluk yaşamak"

Görev yaptığı 30 maçta sadece 2 kez sahadan yenilgi ile ayrılarak büyük bir başarıya imza atan Demir, kalan 5 maçı da kazanarak kentin 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek istediklerini söyledi. Demir, "Diyarbakır'ı ikinci memleketim olarak görüyorum. Burada 4 sene oynadım, kaptanlık yaptım, şampiyonluk yaşadım. Rabbim inşallah bize hoca olarak da bunu yaşamayı nasip edecek. Oyuncularım ve yönetimle el ele vererek gece gündüz başarı için çalışıyoruz. En büyük emek oyuncuların ve yönetimindir. Yönetimimiz maddi ve manevi olarak ne gerekiyorsa yerine getiriyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Sadece başarıya odaklanmışız. Rakibin ne yaptığına bakmıyoruz. Sonuçta ip bizim elimizde. Kalan 5 maçımızı kazanıp şampiyon olacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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