Şenoduncu Ayvalık'ın gururu oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğup büyüyen, 16 Türkiye şampiyonluğu ve 9 Balkan madalyası bulunan 26 yaşındaki Şahin Şenoduncu'nun son olarak Balkan şampiyonluğunu elde etmesi Ayvalık'ta sevinçle karşılandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğup büyüyen, 16 Türkiye şampiyonluğu ve 9 Balkan madalyası bulunan 26 yaşındaki Şahin Şenoduncu'nun son olarak Balkan şampiyonluğunu elde etmesi Ayvalık'ta sevinçle karşılandı.

Antalya'da gerçekleştirilen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nın 'büyük erkekler' etabında Ayvalıklı milli sporcu Şahin Şenoduncu 20 kilometrelik parkuru 1.24.20 derecesiyle birinci tamamlayarak Balkan Şampiyonu oldu. Şampiyon sporcuyu makamında kabul eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin sporcuyu tebrik etti. Mesut Ergin, Ayvalık'ta yaşayan herkesin şampiyon sporcuyla gurur duyduğunu söyledi.

Şahin Şenoduncu, "Başkanımızın verdiği destekle mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda yine en iyi dereceyi elde ederek şampiyonluk kupasını ülkemize, Ayvalık'a getirmekten büyük bir gurur duyacağım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı