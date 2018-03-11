Sennheiser'dan Yeni Kulaklıklar

Kablosuz kulaklık, ofislerin en temel ihtiyaçlardan biri. Sennheiser'ın kullanım kolaylığı ve konforu ön planda tutan Sennheiser D10 Phone USB DECT Kablosuz Kulaklık, bu ihtiyaca en iyi şekilde karşılık veriyor.

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Ofiste hareket özgürlüğü

Özellikle çağrı merkezi ve IT çalışanlarının ofiste hareket halindeyken kullanabilecekleri kulaklık, tek taraflı baş bandı, kulak kancası veya ayrı olarak satılan boyun bandı ile 3 farklı kullanım stili sunuyor. Hem sağ hem de sol kulakla kullanılabilen Sennheiser D10 Phone, aynı baz istasyonu ile eşleştirilebiliyor. İster IP telefon, isterseniz de USB bağlantılı olarak satın alabileceğiniz Sennheiser D10 Phone ile kablosuz iletişim kurmak mümkün.

Çalışma şeklinize göre tasarlandı



Arayan ve dinleyici arasındaki en iyi iletişim için Sennheiser ses berraklığı, insan sesinin en önemli frekanslarını ve ayrıntılarını benzersiz şekilde artırıyor. Üstün Noice Cancelling özelliği sayesinde, dışarıdan gelen seslerden izole şekilde iletişim kurulabiliyor. Sennheiser ActiveGard teknolojisi de kullanıcıları ani ses patlamalarından kaynaklanan akustik yaralanmalara karşı koruyor.

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20 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 50'ye kadar hızlı şarj imkanı ve tam şarjla yaklaşık 12 saat konuşma süresi sunan Sennheiser D10 Phone kulaklık, mesai saatleri içerisinde hiçbir kesinti olmadan kullanılabiliyor.

Konferans araması da yapılabiliyor

Farklı bir kulaklık ile 3 farklı D10 kulaklık daha aynı baz istasyonununa katılımcı olarak eklenebiliyor, bu sayede de konferans araması gerçekleştirilebiliyor.

Türkiye'de Bircom güvencesiyle satışa sunulan ve tavsiye edilen satış fiyatı 219$+KDV olan Sennheiser D10 Phone kulaklığı online alışveriş siteleri ve Bircom iş ortakları aracılığı ile temin edebilirsiniz.