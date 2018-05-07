Şenlikte Yarım Ton Mantar Tüketildi

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce "Yemeklik Kültür Mantarı" şenliği düzenlendi.

Mantar üretiminin ve tüketiminin artırılması için Sahil Yolu'nda birincisi gerçekleştirilen şenlikte konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, mantar üretiminde kentin bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Samsun'da 9 yılda mantar üretiminin 30 tondan 1500 tona çıktığına işaret eden Kaymak, "Bundan sonra mantar ihracatı yapılması bizlerin arzu ettiği bir üretim şeklidir." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 40 bin ton mantar üretildiğini, bunun 1500 tonunun Samsun'dan çıkmasının mutluluk verdiğini belirten Kaymak, "Tabii bunu kalıcı kılmak önemli olan. Biz de sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Mantar üretiminde teşvik yok ama inşallah bakanlığımızla görüşüp bunu da teşvik kapsamına aldırmaya çalışacağız. Samsun bir tarım kenti, burada hem üretimi hem de çiftçimizin kazancını artırmalıyız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, Türkiye'de her alanda gelişmeler yaşandığına işaret ederek, "Mantar ihracatına başlanması bizi çok mutlu etti. Ülkemizde üretilen ürünlerin ihraç ediliyor olması tarımda iyi olduğumuzu gösteriyor. Mantar üretiminin Samsun'da birkaç kişi ile başlayıp 70 kişiye ulaşması gerçek bir başarıdır. Umarım bu sayı daha fazla yukarıya doğru gider." ifadesini kullandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı da kentte 2009 yılında hiç mantar üretimi yapılmadığını belirterek Samsun'daki başarı hikayesine değindi. Kırmacı, "Birkaç kişi ile başlayan mantar üretimi 70 kişiye çıktı. 30 tonluk üretim kapasitesi ise bin 1500 tona ulaştı. Biz mantar üretiminin artmasını konusunda üreticilerimizle aile gibi olduk ve sürekli onlara her türlü desteği verdik. Mantar, istihdam konusunda ise 500 kişiye doğrudan iş kapısı oldu." diye konuştu.

Müdürlükçe kadın mantar üreticilerine destek olmak için kompost yardımında bulunulduğu, kültür ve istiridye mantarı üreticilerinin ise vatandaşlara ücretsiz mantar ikram ettiği şenlikte yaklaşık yarım ton mantar tüketildi.