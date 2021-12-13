OSMANİYE (İHA) - - Sinop'ta hamsi şenliği: 700 kilo hamsi tüketildi

SİNOP - Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Bize Moral Akşamları" projesi kapsamında düzenlenen hamsi şenliğinde üniversite öğrencilerine 700 kilo hamsi ikram edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu bahçesinde hamsi şenliği düzenlendi. Programda yaklaşık 700 kilogram hamsi tüketildi.

Öğrencilere ızgaralarda pişirilen hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan öğrenci Ebrunaz Dalgıç; "Vali bey ile yemeğimizi yedik. Hamsi yedik. Çok teşekkür ederim her şey için. Her şey çok güzeldi.

Açıklamalarda bulunan öğrenci Duygu Engin; "Vali bey ile hamsi yedik. Yurdumuzun düzenlediği hamsi şenliğine geldik. Çok eğlenceli bir organizasyon" diye konuştu.

Açıklamalarda bulunan öğrenci Semanur Fidan ise "Bugün idarede yemek yedik. Çok güzel bir organizasyon. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Şenliğe Sinop Vali yardımcısı Abdullah Şahin, kurum ve daire amirleri de katılım gösterdi.