Şenlikoğlu : "Giresun'un Kaderini Değiştireceğiz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Giresun Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Aytekin Şenlikoğlu, Giresun'da coşkulu bir şekilde karşılandı.

Giresun İl Başkanlığı'nda Giresun milletvekili Kadir Aydın ve aday adayları ile birlikte partililere bir konuşma yapan Şenlikoğlu "Giresun'un makus tarihini hep birlikte yenelim. Bu Giresunlu 10 yıldır hizmetsiz yaşıyor, kimseyle kavgalı değiliz ama şu iyi bilinmeli. Belediyeciliği biz yaparız. Bu Giresun'u ak belediyecilikle tanıştırmak zorundayız. Biz bu sokaklarda dolaşıyoruz, iyi biliyoruz. Biz bu sokaklardan gelmiş kardeşleriniziz. Yaparsak en iyisini bu yüzden biz yaparız.

"Yeşil Giresunduk biz" diyen Şenlikoğlu "Yeşil nerede kaldı? Bu şehirde insanlar trafik çilesi, otopark sorunu ve imar çilesiyle yaşıyor. Bu saatten sonra el birliğiyle bu şehrin makus tarihini 31 Mart gecesi değiştireceğiz. Önce gönüllerde yer almamız lazım. Bu yüzden girmedik kapı bırakmadık, bırakmayacağız. Sevgili Giresunlular adaylığımız bir sonuç değil bu bir başlangıçtır. Yeni bir sayfanın açılması için, bu saatten sonra tekrar kendimizi anlatacağız. Vakit Giresun vaktidir, el birliğiyle bu şehrin kaderini değiştireceğiz" şeklinde konuştu. - GİRESUN