Şenlikoğlu, "Denize Kavuşan Şehir-1" Projesini Tanıttı

AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, "Denize Kavuşan Şehir-1" projesinin tanıtımını yaptı.

Şenlikoğlu, AK Parti Giresun İl Başkanlığında düzenlediği tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kentin doğusunda güzel bir rekreasyon alanı oluşturarak şehre nefes aldıracak bir proje oluşturduklarını söyledi.

Projeyle 237 bin metrekare yeşil alan oluşturacaklarını ifade eden Şenlikoğlu, bölgedeki yeşil alan sıkıntısının giderileceğini kaydetti.

Şenlikoğlu, projede Boğacık Deresi'nin batısı ve doğusu şeklinde iki bölgenin yer aldığını belirterek, "Bir bölümünde 80 dönümlük bir arazi mevcut, burayı 42. Alay Parkı şeklinde nitelendirdik. Doğu tarafını da 47. Alay Parkı şeklinde nitelendirdik." dedi.

Projede bir galericiler sitesi oluşturduklarını dile getiren Şenlikoğlu, sanayi sitesi girişindeki eski çöp alanını rehabilite ederek geniş ve güzel bir alan oluşturacaklarını aktardı.

Şenlikoğlu, projede fındık, çay, çikolata gibi yerel ürünlere dönük satış reyonları da oluşturduklarını belirterek, "Gezi alanları, yeşil alanları, çocuklar için alanlar oluşturmayı planlıyoruz. Yoldan geçen insanlar için Giresun'un yerel ürünleriyle alakalı alışveriş yapabilecekleri bir bölgenin olmamasından şikayetçiyiz. Bu bölge buna da hitap edecek." diye konuştu.

Aksu Deresi ile denizin karıştığı noktanın adayla karanın en yakın olduğu nokta olduğuna dikkati çeken Şenlikoğlu, bu noktadan yine adaya gidiş gelişler, balık tutma ve diğer aktivitelerle alakalı ciddi manada düzenlemeler olduğunu aktardı.

Şenlikoğlu, projede balıkçı barınağının da yer aldığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Şehrimizde balıkçı barınaklarında düzenlemeyle alakalı ciddi bir ihtiyaç var. Şehrimiz, aynı zamanda balığıyla da ünlü bir şehir. Bu bölgede balıkçı hali oluşturma hedefimiz var. Hedefimiz 500 bin kasalık soğuk hava depolu bir balıkçı hali oluşturmak."

Projede bölgeyi düzenleyerek aynı zamanda şehrin vizyonuna katkı yapacaklarını ifade eden Şenlikoğlu, bölgeden şehre giriş yapan insanların algısını düzeltmiş olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA