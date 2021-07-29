Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı

Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediyesi, 1973'ten sonra ilk defa yeni hizmet binasına kavuştu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediyesi, 1973'ten sonra ilk defa yeni hizmet binasına kavuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankasının katkılarıyla 4,5 dönüm üzerinde yapılan yeni Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediyesi, 1973'ten sonra ilk defa yeni hizmet binasına kavuştu. Belediye hizmet binasına toplamda 1 milyon 700 bin lira harcanarak, 1 yıllık yapım çalışmalarının ardından Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Tümen Komutanı İdris Acartürk, Uludere, Uludere Emniyet Amiri İzzettin Engin, Uludere Merkez Komutanı Alper Yılmaz, ve vatandaşların katılımıyla hizmete girmek için açılışı yapıldı.

Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, 1 yıldır yapımı devam eden hizmet binasının bu gün itibarı ile hizmete açıldığını belirterek 1973 yılından beri ilk defa yeni hizmet binası yapıldığını, 1 milyon 700 bin lira harcadıklarını aktardır. Başkan Benek, katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankasına teşekkür etti. - ŞIRNAK

Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı
Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı
Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı
Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı
Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı
Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı
Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı
Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Şeyma Subaşı Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Muslera Can Bartu Aytaç Kara Burak Elmas Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:47:01. #1.15#

title