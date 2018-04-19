Şenliğe İlk Cemre Düştü

İLK EKİP AZERBAYCAN'DAN GELEN ÇOCUKLAR AİLELERE DAĞITILDI

Bu yıl 20-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'ne katılacak konuk çocuklar gelmeye başladı. Gaziemir ile özdeşleşen ve sekiz yıldır profesyonel anlayışla organize edilen şenliğe, bu yıl Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya, Litvanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana ile ülkemizden Batman ve Sivas'tan çocuklar katılacak. Şenlik boyunca kentte kalacak çocuklar, Gaziemirli ailelerin misafiri olacak.

İLK KONUK AZERBAYCAN

Bu yıl 9 ülkeden 250'ye yakın çocuğun katıldığı şenliğin ilk konuğu Azerbaycan oldu. Azerbaycan'dan gelen konuk çocuklar, belediye personeli tarafından kendilerini misafir edecek ailelere dağıtıldı. 21 yıldır şenliğe aralıksız katılan Azeri çocuklar, yıllardır yanlarında kaldıkları aileler ve onların çocuklarıyla buluştu, hasret giderdi.