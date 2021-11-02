Şenli·koğlu: "önemli· kazanimlar elde edeceği·z"

GİRESUN (Habermetre) - 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Giresun ve Görele Belediyesi tarafından hazırlanan projelerin imza töreni yapıldı.

Giresun Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen "Giresun Sosyal Girişimcilik Merkezi" (GİSMER) ve Görele Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Elinde Değer Bulan Görele Süt" adlı iki projenin hayata geçirilmesi için Giresun ve Görele Belediyesi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasındaki protokol için imza töreni düzenlendi.

Giresun Kalesi'nde bulunan Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Belediyemiz tarafından 1 milyon lira yatırım bütçesiyle sosyal girişimcilik merkezi kuracağız. Özellikle gençlerimizin gelişimine ve girişimine çok katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu projeyle birlikte Giresun'da inşallah önemli kazanımlar elde edeceğiz. " diyerek şunları kaydetti: "Öncelikli olarak DOKA yönetimine teşekkür ederim. Bizler yerel yönetimler olarak çalışma gücünü arttırmak için DOKA desteğini önemsiyoruz. Bizlere birçok konuda destek oluyorlar. Bu da çalışma azmimizi artırıyor. Yöresel pazarlarımızı oluşturmaya başladık. Çınarlar Mahallesindeki pazarımız faaliyete geçti. Bulancak Durağındaki pazar da bitmek üzere. Buradaki amacımız köyde teyzelerimizin annelerimizin ürettikleri ürünlerini kira vermeden herhangi bir sıkıntıya maruz kalmadan satmalarıdır. Şimdi aynı pazarı hem Aksu hem de Teyyaredüzü Mahallelerimizde de yapacağız. Sosyal girişimcilik merkezi de çok önemli. Bu bizim düşündüğümüz ancak isimlendiremediğimiz bir şeydi. Şimdi isimlendiriyoruz ve aktif hale getiriyoruz. Yeni fikirleri, düşünceleri olan gençlerimize ve vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık. Giresun'da merkezde 20 bine yakın öğrencimiz var. Öğrencilerimizin üniversitemizde projeye ciddi bir destek olacağını düşünüyorum. Projemiz şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Milletvekillerimize, Valimize, DOKA'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet