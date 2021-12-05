Şenli·koğlu mahalle zi·yaretleri·ni· sürdürüyor

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu"birlikte yönetim" anlayışı çerçevesinde her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Teyyaredüzü Mahallesi Sunta Sokak'ta (Batlama girişi) esnaflarla ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların istek ve görüşlerini dinleyen Başkan Şenlikoğlu, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgi verdi.

Buluşmada bölgenin sorunları karşılıklı olarak konuşulurken, Tarım İl Müdürlüğü yanından geçecek olan çevre yolu, Batlama deresi üzerine yapılacak olan köprü, yaşanan doğalgaz sorunu ve bu bölgeye yapılması planlanan fındık satış alanı hakkında Başkan Şenlikoğlu bilgilendirmede bulundu.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada: "Kentimizde yapacağımız projelerimizi vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak hayata geçiriyoruz. Böylece vatandaşlarda yapılan projelere sahip çıkıyor. Yaptığımız çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşlarımızı, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendiriyoruz. El ele vererek şehrimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bu ziyaretimizde de bu bölgemize yapacağımız projelerle ilgili bilgi verdik ve karşılıklı sohbet ettik. Mahalle ziyaretlerimize fırsat buldukça sürdüreceğiz" dedi.

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