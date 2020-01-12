Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlediği şampiyonaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 8 kategoride 13 kulüp ve 362 sporcunun katıldı.
Şampiyonada dereceye giren kulüpler şunlar:
Pre-Juvenile
1- Akademi Buz Sporları Kulübü (14.45)
2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü(13.99)
3- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (13.54)
Juvenile
1- Altın Patenciler Spor Kulübü (21.27)
2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (21.02)
3- Vega Buz Sporları Kulübü (15.56)
Basic Novice
1- Altın Patenciler Spor Kulübü (27.21)
2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (23.45)
3- Milenyum Paten Spor Kulübü (22.10)
Advanced Novice
1- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (36.87)
Karışık Yaş I
1- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (32.67)
2- Yükseliş Spor Kulübü (16.49)
Karışık Yaş 3
1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (40.10)
2- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (33.43)
3- Yenimahalle Belediye Spor Kulübü (27.42)
Gençler
1- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (85.92)
2- Altın Patenciler Spor Kulübü (80.08)
Büyükler
1- Vizyon Buz Sporları Kulübü (116.76)