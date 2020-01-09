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Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, 11-12 Ocak tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

09.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:22
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, 11-12 Ocak tarihlerinde 'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan alınan bilgiye göre, Çayyolu Ümitköy Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyona, Ankara, İstanbul, İzmir ve 'den 8 kategoride 13 kulüp ile 362 sporcu katılacak.

Kupanın madalya töreni, 12 Ocak Pazar günü saat 16.45'de yapılacak.

Kaynak: AA
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