Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, 11-12 Ocak tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.
09.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:22
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, 11-12 Ocak tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan alınan bilgiye göre, Çayyolu Ümitköy Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyona, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 8 kategoride 13 kulüp ile 362 sporcu katılacak.
Kupanın madalya töreni, 12 Ocak Pazar günü saat 16.45'de yapılacak.
Kaynak: AA
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