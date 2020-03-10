Senkronize buz pateni genç milli takımı, İngiltere'ye gitti Senkronize Buz Pateni Genç Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak için İngiltere'ye hareket etti.

Senkronize Buz Pateni Genç Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak için İngiltere'ye hareket etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 13-14 Mart tarihlerinde Nottingham şehrinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyona 13 ülkeden 23 takım katılacak.

Kaynak: AA