Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek

ERZURUM'un Şenkaya ilçesi kırsalında gri listede aranan teröristi etkisiz hale getiren, 2 teröristi de sağ olarak teslim alan jandarmaya vatandaşlar marşlarla destek verdi.

Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek
12.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:09

ERZURUM'un Şenkaya ilçesi kırsalında gri listede aranan teröristi etkisiz hale getiren, 2 teröristi de sağ olarak teslim alan jandarmaya vatandaşlar marşlarla destek verdi. 

İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Şenkaya ilçesi kırsalında dün yaptığı operasyonlarda gri listede 500 bin TL ödülle aranan Hejar kod adlı Halis Eroğlu'nu etkisiz hale getirdi. Teröristle birlikte 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca 2 adet el bombası ele geçiren jandarma, bölgede operasyonlarını bugün devam ettirdi. Jandarma tarafından kırsal alanda sıkıştırılan 2 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 3 kişilik terörist grubun Karadeniz bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu ve operasyonla bunun engellendiğini açıkladı. 

AKŞAR MAHALLESİNDEN MARŞ SESLERİ YÜKSELDİ

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timlerin başarıyla gerçekleştirdiği operasyonun bilgisini alan Şenkaya'nın Akşar Mahallesi'nde yaşayanlar, marşlar çaldı. Güvenlik kuvvetlerini operasyon sebebiyle kutlayan vatandaşlar binalara Türk bayrakları astı. Bölgede teröristlere geçit vermeyeceklerini belirten vatandaşlar, operasyon için jandarmaya teşekkür etti. Vatandaşlar, mahalle merkezinde toplanarak operasyondan dönen güvenlik güçlerini beklemeye başladı. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir Güncel
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son...
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu Ekonomi
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Güncel
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi Magazin
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
3 çocuğunu bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
3 çocuğunu bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Galatasaray taraftarı Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
Galatasaray taraftarı Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Cahit Özkan Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Filiz Akın Ebru Gündeş Demet Akbağ Çağla Şıkel
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Ateş Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 13:20:37. #1.14#
title