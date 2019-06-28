Şenkaya Kaymakamı Tekin ve Ortahisar Belediye Başkanı Ateş'ten Rasim Arı'ya 

Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret eden Erzurum Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin ve Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Arı'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Kaymakam Ateş ve Ortahisar Belediye Başkanı Ateş ile bir süre görüşen Başkan Arı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Kaymakam Tekin, Belediye Başkanı Arı'ya el dokuması bir kilim hediye etti.

Kaynak: Bültenler