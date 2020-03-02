Şenkaya ilçesi şehitler için tek yürek oldu

02.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:20

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik yapılan hain saldırıda 36 askerimizin şehit edilmesinin ardından Şenkaya'da şehitlere saygı ve saldırılara tepki yürüyüşü yapıldı.



Şenkaya İlçe Belediye meydanında başlayan yürüyüş, İlçe merkezindeki Atatürk meydanında son buldu. Birçok vatandaş Türk bayrakları açarak başlayan yürüyüş ilçe merkezi boyunca devam etti. Vatandaşlar, 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Vatan sana canım feda' şeklinde sloganlar atarak hain saldırıya tepki gösterdi. Yürüyüş Atatürk Meydanı'nın da Şehitlere Dua edilmesi ve Bayrak açılması ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA