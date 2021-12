Şeniz Doğan, "Bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız"

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, "Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, "Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık yapmak açısından büyük önem taşımaktadır. Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız. Özel hemşehrilerimizin yanında olmak her şeyden önce insan olmanın bir sorumluluğudur. Toplumun içerisinde, özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle, hayatın içerisinden tüm engelleri kaldırarak, hayata katılımlarına destek olarak yaşamlarını daha da güzelleştireceğimize inanıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemize hizmet ediyorken özel hemşehrilerimizin de olduğu düşüncesiyle hareket ediyor, sosyal, kültürel ve sportif pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Özel bireylerimizin ilçe yaşamında kendilerini rahat hissedebildiği, her türlü olanak ve hizmetten yararlanabildiği 'Engelsiz Merkezefendi' için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelsiz Yaşam Akademimizde de, özel bireylerimize hem meslek öğrenme hem sosyalleşme hem de hayata adapte olma imkanı sağlıyoruz. Onların azmini, başarılarını ve mutluluğunu görmek bizleri de çok mutlu ediyor, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Engelsiz bir gelecek için mücadele eden tüm hemşehrilerimizin, önündeki engelleri azimle, inançla aşan tüm engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin her zaman yanında olacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

