Şeniz Baş'tan çocuklar için yeni kitap
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Şeniz Baş'tan çocuklar için yeni kitap

Şeniz Baş'tan çocuklar için yeni kitap
Hürriyet - Haberler | Magazin

İlk kitabını 2017'de kaleme alan Baş, bu kez aile kavramı üzerine odaklanıyor yeni kitabında.

İlk kitabını 2017'de kaleme alan Baş, bu kez aile kavramı üzerine odaklanıyor yeni kitabında.

Kahraman ve Cellat, İthaki Yaynıları tarafından küçük okurlara sunuluyor.

Şu anda on iki çocuk ve ilk gençlik kitabı, yazma yoluna ilk adımını atanlar için bir el kitabı, bir tiyatro oyunu bulunan yazarın "Kahraman ve Cellat"ı, özenli dili, sürükleyici kurgusu ve okuru içine alan atmosferiyle dikkat çekiyor.

Şeniz Baş'tan çocuklar için yeni kitap

Kaynak: Hürriyet

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