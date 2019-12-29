Seninle Ölürüm ile zirveye çıktı
Müzik dünyasına 'Kalbince' isimli albümüyle adım atan Tuğba Ünal, albümde yer alan "Seninle Ölürüm" şarkısıyla müzik listelerini salladı.
90'lı yılların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu'nun yazıp bestelediği ve stüdyoda Ünal'a sesiyle eşlik ettiği "Seninle Ölürüm" çıkar çıkmaz, başta ITunes olmak üzere birçok listede ilk sıraya yükseldi.
İlk şarkısıyla başarılı bir çıkış yapmanın mutluluğunu yaşayan Tuğba Ünal, yakında yepyeni bir şarkı ile sevenleriyle buluşacak. Ünal, "2019 bana çok uğurlu geldi. 2020'de büyük sürprizlerim olacak" dedi.