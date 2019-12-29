Seninle Ölürüm ile zirveye çıktı

29.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:28

90'lı yılların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu'nun yazıp bestelediği ve stüdyoda Ünal'a sesiyle eşlik ettiği "Seninle Ölürüm" çıkar çıkmaz, başta ITunes olmak üzere birçok listede ilk sıraya yükseldi.

İlk şarkısıyla başarılı bir çıkış yapmanın mutluluğunu yaşayan Tuğba Ünal, yakında yepyeni bir şarkı ile sevenleriyle buluşacak. Ünal, "2019 bana çok uğurlu geldi. 2020'de büyük sürprizlerim olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler