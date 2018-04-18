Seninde Bir Dikili Fidanın Olsun

Sivas'ta hayata geçirilen Kadı Burhanettin projesiyle Ulaş Kaymakamlığı ve Ulaş Çok Programlı Lisesi tarafından 300 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Herkesin bir ağaç dikmesi amaçlanarak, "Seninde Dikili Bir Ağacın Olsun" sloganı ile yola çıkılarak Ulaş Tigem arazisinde fidan dikim töreni düzenlendi. Bu etkinliği etkinliğine Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahid Gülmüş İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Seda Kırbaş,Tigem Müdürü Metin Yurdakal ve diğer daire amirleri katıldı .Kaymakam Yılmaz burada yaptığı konuşmasında "Ulaş genelinde ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, tüm cadde ve sokaklarda bu çalışmaların sürdürüldüğünü belirti. Ulaş Çok Programlı Lisesi ile birlikte hatıra ormanımızı oluşturduk. Daha güzel ve daha yeşil bir Ulaş için hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz." dedi. Ardından öğrenciler 300 adet çam fidanını toprakla buluşturdu. Fidan dikiminin ardından yemek ikramı yapıldı. - SİVAS