HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

'Senin de bir dikili ağacın olsun kampanyası' sona erdi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Trakya Oda-Borsaları, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Sanayici İş Adamları Derneği işbirliği ile yangınlarda tahrip olan yerlerin ağaçlandırılması ve yeni ormanların kurulması için başlatılan "Senin de bir dikili ağacın olsun" kampanyası sona erdi.

'Senin de bir dikili ağacın olsun kampanyası' sona erdi
29.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:42

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Trakya Oda-Borsaları, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Sanayici İş Adamları Derneği işbirliği ile yangınlarda tahrip olan yerlerin ağaçlandırılması ve yeni ormanların kurulması için başlatılan "Senin de bir dikili ağacın olsun" kampanyası sona erdi.

29 Ağustos 2019 tarihinde başlayan kampanya da Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun Hesabında toplam bağış geliri 27 Ağustos 2020 tarihinde Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü hesabına iletildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Çorlu Ticaret Borsası, Malkara Ticaret Borsası, Edirne Bakkallar ve Tekel Bayii Esnaf Odası, EDSİAD, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından Yener İşbilir, Aydoğan Akıncı, Yönetim Kurulu Sayman Üye Recai Kocatürk, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Taşdemir, Fikret Çetinkaya, Ahmet Özalp, Emre Ray, Selahattin Kaya, Hakan Sedefçi, Kutel Nalçakan, Genel Sekreter Nevzat Taşkın, ETSO personelinden Doğuş Göktay, Volkan Ekin adına Yağmur Ekin, üyelerimizden Özer Sezer Susesi ve Merve Güneş "Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun" kampanyasına destek vermişlerdir.

Kaybedilen Her Ağacımızın Yerine "Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun" sloganı ile bir ağaç dikme kampanyası başlatarak toplam 3 bin 243 ağacın ilimize, bölgemize ve ülkemize yeniden kazandırılacağını ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt; "Ülke ekonomisine katkıda bulunan, doğal afetleri, sellerin, taşkınları önleyen, barajların ekonomik ömrünü uzatan, yeraltı sularının oluşmasına yardım eden ve daha nice faydaları olan ormanların yanmaması, zarar görmemesi aksine daha çok ağaçlandırılma yapılması gerektiği düşüncesi ile öncüsü olduğumuz "Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun" kampanyasında sona gelmiş bulunmaktayız. Başta bizimle birlikte bu yola çıkan Trakya Oda ve Borsaları, Trakya Kalkınma Ajansı ve EDSİAD olmak üzere bölgemizin yeniden ağaçlandırılmasına destek vermek üzere kampanyaya katkı sağlayan üyelerimiz, vatandaşlarımız ve halkımıza destekleri ve duyarlılıkları için çok teşekkür ederiz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Dünya
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı Dünya
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı 3. Sayfa
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı Güncel
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi
Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın
Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
'Black Panther' başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Defne Samyeli Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Lionel Messi Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk İzmir Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: 'Senin de bir dikili ağacın olsun kampanyası' sona erdi - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 13:43:32. #1.14#
title