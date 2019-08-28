28.08.2019 14:54

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından, Tekirdağ ve Kırklareli'nin oda ve borsaları ile Trakya Kalkınma Ajansı'nın (TRAKYAKA) desteğiyle orman yangınlarında tahrip olan yerlerin ağaçlandırılması için "Senin de bir dikili ağacın olsun" kampanyası başlatıldı.

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Trakya'daki oda ve borsa başkanları ve TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yangınlarda tahrip olan yerlerin ağaçlandırılması ve yeni ormanların kurulması için düzenledikleri kampanyada bir fidan bedelinin 10 lira olduğunu söyledi.

Orman yangınları sonrası meydana gelen yaraya ilaç olmak istediklerini anlatan Zıpkınkurt, "Fidanlar için yardımlar toplamak üzere ETSO bünyesinde bir hesap açtık. Bu yardımları toplayıp yanan ormanların ağaçlandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na aktaracağız." dedi.

Son günlerdeki orman yangınlarının bu konudaki varlığımızın azalmasına neden olduğunu vurgulayan Zıpkınkurt, şöyle devam etti:

"Keşan'da meydana gelen yangınlarda 60 dönüme yakın ormanlık alan kül oldu. Bu bölgenin ağaçlandırılmasına sponsor olmak için kampanya başlattık. Tabi ki toplayacağımız miktar çok daha fazla olacaktır. O bölgeyi ağaçlandırdıktan sonra Trakya'da yeni ormanlar oluşturabiliriz. Bildiğimiz gibi suyun kaynağı da ormanlar. Ülkemizin ve bölgemizin ormana ihtiyacı var. Ağaçlandırma çalışması yapmak için Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli oda ve borsalarıyla güzel bir kampanya başlattık. Umarım örnek bir çalışma olur. İnşallah bir daha yangınlarla karşı karşıya kalmayız."

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin de ajans olarak bölgenin kalkınması için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Orman yangınları dünyanın en önemli sorunlarından. Eğitim sayesinde bu yangınlar azalsa da devam ediyor. Önemli olan bu yaraya merhem olmak. Keşan'da meydana gelen orman yangınındaki alanın ağaçlandırılması ve yeni ormanların kurulması için çok faydalı bir kampanya başlatıyoruz." diye konuştu.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ise tahrip olan ormanların en kısa sürede ağaçlandırılacağını belirterek, "Yaşanan olay çok acı. Ağaçlandırmayı artırmak için birlik ve beraber içindeyiz. Ormanlarımızı artırmak için elimizden geleni yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA