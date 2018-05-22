"Seni Münevver Gibi Öldürürüm" Tehdidiyle Tecavüze Uğrayan Genç Kıza, Bir Darbe de Babasından Geldi

İstanbul'da yaşayan 18 yaşındaki genç kız, "Seni Münevver gibi öldürüp parçalarım, çöpe atarım" diyen babasının 70 yaşındaki arkadaşı tarafından tecavüze uğradı. Evden çıkınca kendi evlerine koşan genç kız, yaşananları babasına anlattı. Baba, kızının aynı zamanda arkadaşı olan yaşlı adamla evlenmesini istedi. Genç kız savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşlı adam hakkında 3 yıl sonra dava açıldı.

BABASI 70 YAŞINDAKİ ARKADAŞININ ELBİSELERİNİ ÜTÜLEMEYE GÖNDERDİ

İstanbul'da ikamet eden 18 yaşındaki Ş.S., 3 yıl önce babasının isteği üzerine elbiselerini ütülemek için 70 yaşındaki Ş.E.'nin evine gitti. Bir süre sonra Ş.E., genç kızın ardından eve geldi ve kapıyı kilitledi.

YAŞLI ADAM "SENİ MÜNEVVER GİBİ ÖLDÜRÜRÜM" DEYİP TECAVÜZ ETTİ

Ütü yapan Ş.S.'den kendisiyle birlikte olmasını isteyen yaşlı adam, dirençle karşılaştı. Bunun üzerine "Seni Münevver Karabulut gibi yaparım" diyerek gözdağı veren Ş.E., bütün yalvarışlara rağmen, genç kıza cinsel istismarda bulundu.

BABASI KIZININ YAŞLI ADAMLA EVLENMESİNİ İSTEDİ

Evden çıkınca kendi evlerine koşan genç kız, yaşananları babasına anlattı. Baba, kızının aynı zamanda arkadaşı olan Ş.E. ile evlenmesini istedi. Tecavüzcüsüyle evlendirilmesine karşı çıkan Ş.S., şikayetçi oldu. Genç kız ifadesinde, "Ş.E. önce bana sarıldı. Tepki gösterince şaka yaptığını söyledi. Oturduk bir süre konuştuk.

"SENİ ÖLDÜRÜP ÇÖP POŞETİNE KOYUP ATARIM DEDİ"

Bana halının altındaki paraları gösterdi. Sonra da benimle birlikte olmak istedi. Ben karşı çıkınca 'Seni Münevver Karabulut gibi öldürürüm. Parçalara bölerim, çöp poşetine koyarak çöpe atarım. Seni kimse bulamaz' şeklinde sözler söyledi. Elimi yüzümü yıkadım. Bir süre kendisine direndim. Sonra korktum, direnemedim" dedi.

"BABAMIN PARASI YOKTU TECAVÜZE UĞRADIĞIM GÜN PARA ALDI"

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre annesinin bu yüzden babasından boşanmak istediğini belirten genç kız, "Tecavüze uğradığım gün babamın parası yoktu. Fakat o gece anneme 500 TL verdi. Bu parayı babama Ş.E.'nin verdiğini düşünüyorum" dedi.

TECAVÜZCÜ YAŞLI ADAMA DAVA AÇILDI

Savcılık Ş.E. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açtı. 12 yıldan az olmamak üzere hapsi istenen Ş.E. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.