Seni de Güvendiklerini Öldürürüm" Dedi, Tutuklandı

– KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), eşine şiddet uygulayarak ölümle tehdit eden tutuklandı.

Kanlıköy'de meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan Selim Akın, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

Polis, duruşmada olay ile ilgili bilgi verdi. Polis yetkililerinin mahkemeye verdiği bilgiye göre Selim Akın, eşi D.A.'yı darp etti, bıçak ile ölümle tehdit etti.

Mahkemede, Akın'ın 30 Mart günü 6 aylık ve 4 yaşındaki çocuklarının önünde eşi ile tartıştığını sırada, çocuklarına dönerek "Sizi annenizden kurtaracağım" dediği ifade edildi. Akın'ın daha sonra elindeki bıçağı D.A.'nın sırtına dayadığı ve "Seni öldürürüm, güvendiklerini de öldürürüm" diyerek şiddet uyguladığı belirtildi.

Polis, 10 Nisan'da Akın ile ilgili şikayette bulunulduğunu ve gözaltı işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Mahkeme, zanlının hükümsüz 2 ay boyunca tutuklu kalmasına karar verdi. - Karahasan

Kaynak: DHA