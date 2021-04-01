Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragman izle! Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Seni Çok Bekledim ne zaman? Seni Çok Bekledim son bölüm full izle! Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragman izle! Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin en beğenilen dizilerinden birisi Seni çok bekledim dizisi oldu. Gerek konusuyla gerekse oyuncularıyla oldukça beğeni toplayan dizinin yeni bölümü ne zaman merak edildi. Peki Seni çok bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni çok bekledim konusu ne, oyuncuları kimler? Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle!

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da onun nasıl ve kim tarafından bu hale getirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Kadir'in Sibel ile görüşen en son kişi olduğu bilgisini elde eden polis, ifadesine başvurur. Kadir, Sibel ile görüştüğünü niçin gizlediğini açıklamakta zorlanır.

Songül, Selo'nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir'e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz'e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel'in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar.

Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol'u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Bu konuda Selo'nun desteğine ihtiyacı vardır. Ancak oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN?

Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölümü her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarına gelecek.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI