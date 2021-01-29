Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim hangi ülkede ve hangi şehirde çekiliyor?

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi bu akşam Star TV ekranlarında başlıyor. Fragmanını izleyenler Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim hangi ülkede ve hangi şehirde çekiliyor? merak ediyor. İşte cevapları!

Seni Çok Bekledim dizisi bu akşam ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Proje tasarımını Özcan Deniz'in üstlendiği Seni Çok Bekledim dizisinin yönetmeni Şahin Altuğ. Gerçek bir hikayeden uyarlanan, Seni Çok Bekledim dizisi Erzincan'dan Katar'a, Katar'dan İstanbul'a uzanan büyülü bir aşkın hikayesini anlatılacak. İzleyenler Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim hangi ülkede ve hangi şehirde çekiliyor? sorularını fragmanı görünce merak etti! İşte cevaplar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seni Çok Bekledim dizisi genel itibariyle İstanbul'da geçiyor. Dizide çocukluk ve flashback bölümleri Erzincan'da geçiyor. Fragman'da görülen ve merak edilen yer ise Katar: Doha!

Herkesin merakla beklediği Star'ın yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim', dev bir prodüksiyonla çekimlerine devam ediyor. İlk olarak Erzincan'da 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul'a gelen oyuncular ve kamera arkası ekip, buradaki çekimlerin ardından, ilk bölüm sahneleri tamamlamak için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLERDİR?