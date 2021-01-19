Seni Çok Bekledim İrem Helvacıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? İrem Helvacıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?
Seni Çok Bekledim İrem Helvacıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? İrem Helvacıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
SENİ ÇOK BEKLEDİM İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?
İrem Helvacıoğlu (d. 2 Şubat 1990, Almanya), Türk oyuncu.
2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.
Başrollerini Özcan Deniz ile paylaşacağı Seni Çok Bekledim dizisinin çekimlerini Katar Doha'da gerçekleştirmektedirler.
FİLMOGRAFİSİ
Aşkın Dili
Organik Aşk Hikayeleri
Babası
Kızım ve Ben
Eflatun
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
Muhteşem Yüzyıl
Kurtlar Vadisi Pusu
Güneşin Kızları
No.: 309
Sen Anlat Karadeniz
Seni Çok Bekledim