Seni Çok Bekledim İrem Helvacıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? İrem Helvacıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Seni Çok Bekledim İrem Helvacıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? İrem Helvacıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SENİ ÇOK BEKLEDİM İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu (d. 2 Şubat 1990, Almanya), Türk oyuncu.

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

Başrollerini Özcan Deniz ile paylaşacağı Seni Çok Bekledim dizisinin çekimlerini Katar Doha'da gerçekleştirmektedirler.

FİLMOGRAFİSİ

Aşkın Dili

Organik Aşk Hikayeleri

Babası

Kızım ve Ben

Eflatun

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Muhteşem Yüzyıl

Kurtlar Vadisi Pusu

Güneşin Kızları

No.: 309

Sen Anlat Karadeniz

Seni Çok Bekledim