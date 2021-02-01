Seni Çok Bekledim'in yıldızı Özcan Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seni Çok Bekledim'in yıldızı Özcan Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı!

01.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:51
Seni Çok Bekledim'in yıldızı Özcan Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı!

Seni Çok Bekledim dizisiyle ekranlara dönen Özcan Deniz'in İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile aşk aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin arasındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı. İşte ayrıntılar...

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında geçen gerginlikler günlerdir magazin sayfalarından düşmüyor.

Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın ilişkisinin geçen yaz başladığı iddia ediliyor. (POSTA)

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mehmet Topal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seni Çok Bekledim'in yıldızı Özcan Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:55:51. #1.14#
title