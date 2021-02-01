Seni Çok Bekledim'in yıldızı Özcan Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı!

Seni Çok Bekledim dizisiyle ekranlara dönen Özcan Deniz'in İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile aşk aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin arasındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı. İşte ayrıntılar...

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında geçen gerginlikler günlerdir magazin sayfalarından düşmüyor.

Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın ilişkisinin geçen yaz başladığı iddia ediliyor. (POSTA)





Kaynak: Snob Magazin