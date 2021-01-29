Seni Çok Bekledim hangi gün, hangi kanalda? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları...

Seni Çok Bekledim dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Çekimleri geçtiğimiz aylardan başlanan ve yayın hayatına yeni başlayan Seni Çok Bekledi dizisi araştırılıyor. Seni Çok Bekledim hangi gün, hangi kanalda? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları...

Seni Çok Bekledim dizisinin konusu ve oyuncuları 1. bölümüyle merak konusu oldu. Tanıtımları günler öncesinden yapılan Seni Çok Bekledim kadrosu ve sahneleriyle sosyal medyaya da konu olmuştu. Seni Çok Bekledim dizisi konusu hakkında detaylar..

SENİ ÇOK BEKLEDİM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?



Seni Çok Bekledim dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da Star TV'de.

SENİ ÇOK BEKLEDİMGENEL KONUSU NEDİR?



13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?