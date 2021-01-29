Seni Çok Bekledim "Erol" kimdir? İlhan Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? İlhan Şen dizileri!

Seni Çok Bekledim dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan İlhan Şen kimdir? Yeni başlayacak dizide "Erol" karakterine hayat verecek İlhan Şen kaç yaşında, nereli?

Seni Çok Bekledim dizisinde "Erol" karakterine hayat veren İlhan Şen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde.

SENİ ÇOK BEKLEDİM "EROL" KİMDİR?

1987, Bulgaristan doğumlu başarılı oyuncu, Yıldız Teknik Üniversitesi-İnşaat Mühendisi mezunudur. Modellik geçmişide olan Şen, 2008 Best Model finalistlerinden. Dizi oyunculuğuna 2018 yılında, Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle oldu.1.89 boyundaki başarılı oyuncu, yeni dizisi ile merak konusu oldu.

İLHAN ŞEN DİZİLERİ

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Alaaddin, TV Dizisi 2018),

Şahin Tepesi (Mete, TV Dizisi 2018),

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ferman Façalı, TV Dizisi 2019),

Ramo (Neco, TV Dizisi 2020),

Seni Çok Bekledim (Erol, TV Dizisi 2021)