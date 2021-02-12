Seni Çok Bekledim canlı izle! Star TV Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak?

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Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Seni Çok Bekledim 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak? Seni Çok Bekledim konusu ne? Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunda kimler var?

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SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Çok Bekledim 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seni Çok Bekledim bu akşam 5 Şubat Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de başlayacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz - Kadir Eren

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

İlhan Şen - Erol

Mustafa Uğurlu - Cemal

Lila Gürmen - Mihre

Caner Şahin - Selahattin

Türkü Turan - Zahide

Durul Bazan - İsmet

Yıldız Kültür - Hidayet

Ali İpin - Rıza

Şehsuvar Aktaş - Osman Efe

Selen Domaç - Songül

Nihan Büyükağaç - Sibel

Hakan Ummak - Zaza

Sibel Şişman - Şebnem

Gürkan Güzeyhuz - Serkan

Damla Makar - Nezahat

Ömer Gökay Şanlıer - Umut