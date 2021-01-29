Seni Çok Bekledim canlı izle Star TV! Seni Çok Bekledim konusu ne? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Seni Çok Bekledim hangi kanalda, saat kaçta?

Seni Çok Bekledim ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, Seni Çok Bekledim canlı izleme linki Star TV! Seni Çok Bekledim konusu ne? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Seni Çok Bekledim hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor. İşte, Seni Çok Bekledim ilk bölüm fragmanı!

Seni Çok Bekledim dizisi bu akşam ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Proje tasarımını Özcan Deniz'in üstlendiği Seni Çok Bekledim dizisinin yönetmeni Şahin Altuğ. Gerçek bir hikayeden uyarlanan, Seni Çok Bekledim dizisi Erzincan'dan Katar'a, Katar'dan İstanbul'a uzanan büyülü bir aşkın hikayesini anlatılacak. İşte, Seni Çok Bekledim canlı izle Star TV! Seni Çok Bekledim konusu ne? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Seni Çok Bekledim hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevapları!

SENİ ÇOK BEKLEDİM İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Seni Çok Bekledim dizisi ilk bölümüyle bu akşam, yani 29 Ocak Cuma akşamı saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak. Seni Çok Bekledim ilk bölümünü dilediğiniz yerden canlı olarak izleyebilmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

SENİ ÇOK BEKLEDİM CANLI İZLE STAR TV!

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLERDİR?