Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim STAR canlı izle! Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? Seni Çok Bekledim full HD canlı izle!

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SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nikah saati yaklaştıkça Ayliz, endişelenmeye başlamıştır. Kadir, yetişebilecek mi? Ayliz'in annesinden öğrendiği sır, Kadir'in aklını karıştırmıştır. Öte yandan üvey babası Cemal, Kadir'in hayatına eskisinden çok daha fazla dahil olacaktır artık. Cemal, kirli sırlarının ortaya çıkmaması için uğraşırken İsmet'in etrafındaki çember giderek daralmaktadır. İsmet, karısı ile kızının dahil olduğu gerçekleri öğrenince büyük bir panik yaşar.
Selo, hapishanede bir yol ayrımındadır. Dışarıda tüm hızıyla akan hayatın getirdiklerini düşünürken aldığı bir haber ile şok olur. Kadir, öğrendiklerinin ağırlığını içinde taşıyıp Ayliz'in mutluluğuna gölge düşürmemek için çırpınmaktadır. Ayliz'e hazırladığı sürpriz dolu bir gecenin sabahında hayatlarına büyük bir bomba düşer.
SENİ ÇOK BEKLEDİM CANLI İZLE (20.00)
SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!