Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim Star canlı izle! Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? Seni Çok Bekledim full HD canlı izle!

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SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo, tutuklanınca Kadir, onun oğlu Umut'a sahip çıkar. Bir yandan Ayliz ile birlikte Umut'un yaşadığı travmayı atlatması için çabalarken, bir yandan da aile olmanın provasını yaparlar.

Kadir, Ayliz'e büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Ayliz, bomboş bir evde karşına çıkacaklardan habersiz, kendini büyük bir kararın arifesinde bulur.

Cemal, Erol'un vereceği ifadeyle Selo'nun içeriden çıkamayacağına emindir. Oysa Erol'un aklında bambaşka bir plan vardır. İsmet, Cemal'in talimatıyla, onun için gizli araştırmalar yaparken, aradığının bizzat kendi evinde gizli olduğunu öğrenir. Karısı Songül ise kızının sakladığı gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM CANLI İZLE (20.00)

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SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM İZLE!

