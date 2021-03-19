Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

19.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:31
Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Seni Çok Bekledim'in 9. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo, tutuklanınca Kadir, onun oğlu Umut'a sahip çıkar. Bir yandan Ayliz ile birlikte Umut'un yaşadığı travmayı atlatması için çabalarken, bir yandan da aile olmanın provasını yaparlar.

Kadir, Ayliz'e büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Ayliz, bomboş bir evde karşına çıkacaklardan habersiz, kendini büyük bir kararın arifesinde bulur.

Cemal, Erol'un vereceği ifadeyle Selo'nun içeriden çıkamayacağına emindir. Oysa Erol'un aklında bambaşka bir plan vardır. İsmet, Cemal'in talimatıyla, onun için gizli araştırmalar yaparken, aradığının bizzat kendi evinde gizli olduğunu öğrenir. Karısı Songül ise kızının sakladığı gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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