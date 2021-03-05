Seni Çok Bekledim 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 7. Bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 6. Bölüm full HD izle!

Seni Çok Bekledim 6. Bölümün ardından izleyiciler 7. Bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı full izle! Seni Çok Bekledim 7. Bölüm fragmanı full izle! Seni Çok Bekledim 7. Bölüm fragmanı full izle! Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? Seni Çok Bekledim 7. Bölüm fragmanında neler oldu?

Seni Çok Bekledim 6. Bölümün ardından izleyiciler 7. Bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı full izle! Seni Çok Bekledim 7. Bölüm fragmanı full izle! Seni Çok Bekledim 7. Bölüm fragmanı full izle! Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? Seni Çok Bekledim 7. Bölüm fragmanında neler oldu? Seni Çok Bekledim 7. Bölüm Fragmanı full izle! Seni Çok Bekledim 6. Bölüm fragmanı full izle! Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

SENİ ÇOK BEKLEDİM 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo tarafından bıçaklanan Kadir, yaşam savaşını kazanır. Fakat Selo, Erol'dan intikam alma niyetinden vazgeçmemiştir. Erol ise istemeden sebep olduğu ölümün ardından yıkılan hayatların vicdan azabını kaldıramamaktadır. Ayliz babasının kim olduğunu bulmaya çalışırken Kadir sonunda bir ipucuna ulaşır. Selo'nun hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Meryem, Zahide'ye benzerliğiyle onu şaşırtır. Cemal'e gelen bir video ise işlediği cinayeti bilen tek kişinin kendisi olmadığı gerçeğini yüzüne vurur. Cam evde karşı karşıya gelen Selo ve Erol, nihayet kozlarını paylaşacaklardır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Seni Çok Bekledim her cuma saat 20.00'de Star Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi isimler Seni Çok Bekledim dizisinde yer alıyor.

Özcan Deniz Kadir

İrem Helvacıoğlu Ayliz

Caner Şahin Selehattin

İlhan Şen Erol

Mustafa Uğurlu Cemal

Durul Bazan İsmet

Selen Domaç Songül

Yıldız Kültür

Nihan Büyükağaç

Ahmet Mekin

Lila Gürmen Mihre

Ali İpin Osman

Türkü Turan Zahide

Şehsuvar Aktaş

Gürkan Güzeyhuz

Damla Makar

Mehmet Ulay

Hakan Ummak

Sibel Şişman Şebnem

Ömer Gökay Şanlıer

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!