Seni Çok Bekledim 4. bölüm izleme linki! Star TV Seni Çok Bekledim son bölüm full kesintisiz izle! Seni Çok Bekledim 4. yeni bölüm fragmanı!

Seni Çok Bekledim yeni bölüm bugün Star TV'de yayınlandı. Seni Çok Bekledim 3. bölüm izleyenler tarafından çok beğenildi. İşte, Seni Çok Bekledim 4. bölüm izleme linki! Star TV Seni Çok Bekledim son bölüm full kesintisiz izle! Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim bugün 3. bölümüyle yayınlandı. Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları yayınlandığı bu kısa sürede çok beğenildi. İşte, Seni Çok Bekledim 4. bölüm izleme linki! Star TV Seni Çok Bekledim son bölüm full kesintisiz izle! Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Annesiyle Kadir'in evinde karşılaşan Ayliz, Kadir'in açıklamalarını dinlemez ve kendisinden uzak durmasını ister. Kadir pes eder. Ayliz'i inandırmaya artık gücü kalmamıştır. Fakat Ayliz kısa sürede Kadir'e olan duygularının bastırılamayacak kadar güçlü olduğunu fark eder. Ancak yaşananlardan sonra Kadir'i ikna etmek kolay olmayacaktır.

Erol ve Selo tekrar karşılaşır ve büyük bir kavga ederler. Bu kavga Selo'nun ailesiyle evden ayrılmasına ve büyük bir trajedinin yaşanmasına neden olacaktır.