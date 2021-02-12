Seni Çok Bekledim 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 3. bölümde neler olacak? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları!

Star TV'nin yeni dizisi bugün ekranlara geliyor. Seni Çok Bekledim 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Seni Çok Bekledim 3. bölümde neler olacak? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 4. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Seni Çok Bekledim 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak? Seni Çok Bekledim konusu ne? Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunda kimler var?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Çok Bekledim 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir'in, babasının yadigarı yüzüğün yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelmesi Ayliz'i şok eder. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

Ayliz; kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister. Aşık değildir ona. Sadece güvenli bir limandır gözünde. Ama Kadir'i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ayliz Kadir'den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan'la evlenemez ama Kadir'den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Ayliz ve Kadir kavuştuklarında büyük bir sır açığa çıkar.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM İZLE...

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seni Çok Bekledim bu akşam 5 Şubat Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de başlayacaktır.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz - Kadir Eren

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

İlhan Şen - Erol

Mustafa Uğurlu - Cemal

Lila Gürmen - Mihre

Caner Şahin - Selahattin

Türkü Turan - Zahide

Durul Bazan - İsmet

Yıldız Kültür - Hidayet

Ali İpin - Rıza

Şehsuvar Aktaş - Osman Efe

Selen Domaç - Songül

Nihan Büyükağaç - Sibel

Hakan Ummak - Zaza

Sibel Şişman - Şebnem

Gürkan Güzeyhuz - Serkan

Damla Makar - Nezahat

Ömer Gökay Şanlıer - Umut