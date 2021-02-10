Seni Çok Bekledim 3. bölüm 2. fragman yayınlandı! Seni Çok Bekledim 2. bölüm izle! Seni Çok Bekledim oyuncuları!
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Seni Çok Bekledim 3. bölüm 2. fragman yayınlandı! Seni Çok Bekledim 2. bölüm izle! Seni Çok Bekledim oyuncuları!

10.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:11
Seni Çok Bekledim 3. bölüm 2. fragman yayınlandı! Seni Çok Bekledim 2. bölüm izle! Seni Çok Bekledim oyuncuları!

İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı, 3. bölümü ile ekrana gelecek dizi, Seni Çok Bekledim 3. bölüm 2. fragman yayınlandı! Seni Çok Bekledim 2. bölüm izle! Seni Çok Bekledim oyuncuları!

Skala Yapım ve DNZ Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ'nun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Seni Çok Bekledim 3. bölüm 2. fragman yayınlandı! Seni Çok Bekledim 2. bölüm izle! Seni Çok Bekledim oyuncuları!

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadir'in, babasının yadigarı yüzüğün yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelmesi Ayliz'i şok eder. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. Ayliz; kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister. Aşık değildir ona. Sadece güvenli bir limandır gözünde. Ama Kadir'i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ayliz Kadir'den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan'la evlenemez ama Kadir'den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Ayliz ve Kadir kavuştuklarında büyük bir sır açığa çıkar.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 2. BÖLÜM İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 3. BÖLÜM 2. FRAGMAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:11:25. #1.14#
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