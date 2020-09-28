'Seni boşayacağım, başkasıyla olacağım' dedi, imam nikahlı kocası bıçakladı (2)- Yeniden
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'Seni boşayacağım, başkasıyla olacağım' dedi, imam nikahlı kocası bıçakladı (2)- Yeniden

28.09.2020 23:06 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:23
'Seni boşayacağım, başkasıyla olacağım' dedi, imam nikahlı kocası bıçakladı (2)- Yeniden

Sayın Yazı işleri müdürlerine"Seni boşayacağım, başkasıyla olacağım' dedi, imam nikahlı kocası bıçaklandı ' başlıklı haberi başlığını düzelterek yenidern geçiyoruz.

Sayın Yazı işleri müdürlerine

"Seni boşayacağım, başkasıyla olacağım' dedi, imam nikahlı kocası bıçaklandı ' başlıklı haberi başlığını düzelterek yenidern geçiyoruz.

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Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR, - İZMİR'in Konak ilçesinde 4 çocuk annesi Aysun K.(37), iddiaya göre uyuşturucu ve alkolün etkisiyle sokakta karşılaştığı imam nikahlı eşi Sinan D.'ye "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" demesi üzerine tartışma çıktı. Yaşanan kavga sırasında Aysun K., çocuklarının babası tarafından bıçakla yaralanırken, şüpheli Sinan D ise gözaltına alındı.Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Yeni Doğan Mahallesi 2221 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Aysun K. uyuşturucu ve alkolün etkisiyle sokakta karşılaştığı imam nikahlı eşi Sinan D. ile tartıştı. Tartışma sırasında "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" diyen Aysun K., çocuklarının babası Sinan D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Aysun K. aldığı iki bıçak darbesiyle acı içinde yere yığılırken, Sinan D ise çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplirinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Aysun K., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K. burada tedaviye alınırken, S.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.'SENİ BOŞAYIP BAŞKA BİRİYLE BİRLİKTE OLACAĞIM'

Aysun K.'nın ifadesinde, alkol ve uyuşturucu madde kullandığını ve bunun etkisindeyken sokakta karşılaştığı imam nikahlı eşi Sinan D.'ye "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" dediği ve bu yüzden tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tedavisine devam edilen Aysun K.'nın imam nikahlı eşi sinan D.'den şikayetçi olmadığı da belirtildi. Olay sırasında çiftin çocuklarının yanlarında olmadığı ifade edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

 


'Seni boşayacağım, başkasıyla olacağım' dedi, imam nikahlı kocası bıçakladı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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