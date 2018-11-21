Şengül Tekin Yılın Öğretmeni Seçildi

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu Sınıf Öğretmeni Şengül Tekin, Adıyaman'da yılın öğretmeni seçildi.

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu Sınıf Öğretmeni Şengül Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenecek olan programa katılacak.

Öğretmenlik mesleği süresince ortaya koyduğu çalışmalar ve yapmış olduğu projelerini belgelendirerek başvuru yapan öğretmenler arasından seçilen 24 yıllık öğretmen Şengül Tekin İlkokul öğrencilerine işaret dili eğitimi, yerel tarihi ve kültürümüzü yerinde yaşayarak öğrenelim gibi projeleri ile ön plana çıkmıştı.

22-25 Kasım tarihleri arasında Ankara'da Başkanlık Külliyesi, TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı'na giderek burada 81 ilin temsilci öğretmenleri arasında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN