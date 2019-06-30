Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider güven tazeledi.

Burhaniye Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Genel Kurula ilginin fazla olduğu gözlenirken, tek liste olarak gidilen seçimlerde Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider güven tazeledi. Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider, "Burhaniye'deki amacımız demokratik ve yerel sorunlarımızın halledilmesinde örgütlenmek ve bu örgütlü mücadeleyle yerel yönetime destek olmak. Burhaniye'de birçok sorunumuz vardı. Bunların başında çevre sorunları geliyordu. Körfezimizin her hangi bir noktasındaki bir kirlilik bütün körfeze yayılmaktadır. Hepimizi kirlilik ile karşı karşıya getirmektedir. Bizler bunların hepsi ile tek tek ilgileniyoruz" dedi.

Yapılan seçimler sonrası 55 oy ile 12 kişilik yeni yönetim kurulu oluşturuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA