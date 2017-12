Senfoni Genç Piyanist İle Buluştu

Çakmur, piyano notaları ile Eskişehirli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

2002 yılında kurulan Türkiye'de büyük bir üne kavuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuk sanatçısı Can Çakmur oldu. Alfonso Scarano'nun orkestra şefliğini yaptığı konserde 2017 yılında İskoç Piyano Yarışmasını kazanan genç sanatçı Can Çakmur Eskişehirlilere müzik ziyafeti verdi. Schumann'ın Piyano Konçertosu'nu başarı ile seslendiren Çakmur ve Senfoni Orkestrası, konser sonunda dakikalarca alkışlandı.



Konserin ikinci bölümünde ise Tayland Filarmoni Orkestrası şefliğini yapan Orkestra Şefi Scarano eşliğinde muhteşem bir performans sergiledi. Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği konser sonunda Başkan Büyükerşen genç sanatçı Can Çakmur ve konuk şef Alfonso Scarano'ya plaket takdim etti.



Senfoni Orkestrası'nın gelecek hafta programında ise Yeni Yıl Konseri gerçekleştirilecek. 28 Aralık Perşembe saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilecek konsere konuk solist olarak Özcan Ulucan katılacak. Konser biletlerine büyük ilgi olduğunu ifade eden Senfoni Orkestrası yetkilileri, biletlerin sanatsever Eskişehirliler tarafından kısa sürede tüketildiğini ifade etti.