Seneye Bu Zamanlar ne zaman, konusu nedir, formatı ne? Seneye Bu Zamanlar ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır?

TRT 1'in merak edilen programı Seneye Bu Zamanlar yakında başlayacak. İzleyiciler Seneye Bu Zamanlar konusu ne olacak, formatı nedir merak ediyor. Peki, Seneye Bu Zamanlar ne zaman başlıyor? Seneye Bu Zamanlar konusu nedir, formatı ne? Seneye Bu Zamanlar nasıl başvuru yapılır? Seneye Bu Zamanlar sunucusu kim?