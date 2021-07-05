Seneye Bu Zamanlar ne zaman, konusu nedir, formatı ne? Seneye Bu Zamanlar ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır?
TRT 1'in merak edilen programı Seneye Bu Zamanlar yakında başlayacak. İzleyiciler Seneye Bu Zamanlar konusu ne olacak, formatı nedir merak ediyor. Peki, Seneye Bu Zamanlar ne zaman başlıyor? Seneye Bu Zamanlar konusu nedir, formatı ne? Seneye Bu Zamanlar nasıl başvuru yapılır? Seneye Bu Zamanlar sunucusu kim?
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SENEYE BU ZAMANLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Seneye Bu Zamanlar programı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Programın fragmanı Youtube'da 12 Haziran tarihinde paylaşılmıştı. Programın henüz başlangıç tarihi açıklanmadı. Fragmanda 'Yakında' yazıyor. Fakat bazı kaynaklara göre programın Temmuz ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
SENEYE BU ZAMANLAR KONUSU NEDİR, FORMATI NASIL?
Seneye Bu Zamanlar programı, hayallerini gerçekleştirmek isteyen fakat bazı durumlardan dolayı hayallerini erteleyen insanları konuk ediyor. Programın amacı hayallerini gerçekleştirmek isteyen kişilere yardımcı olmaktır. Programda konuklara 'Seneye bu zamanlar nerede olmak isterdiniz' sorusu soruluyor. Program bu şekilde ilerliyor. Henüz başlamadığı için hakkında net bilgi yer almıyor. Bir nevi sosyal yardımlaşma programı olan ve merakla beklenen Seneye Bu Zamanlar yakında TRT 1'de başlayacak.
Twitter resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Dünyada büyük ses getiren #SeneyeBuZamanlar şimdi Türkiye'de!
Kendine güven ve hayallerinin peşinden koş!
Başarmak için sadece tek bir kişiye ihtiyacın var, o da sensin!
Seneye Bu Zamanlar, çok yakında
@trt1
ekranında sizlerle."
SENEYE BU ZAMANLAR PROGRAMINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Programa başvuru yapmak için 'seneyebuzamanlar.com' adresine girebilir ve başvuru formunu doldurabilirsiniz. Formu doldurarak programa ücretsiz şekilde başvurabilirsiniz.
SENEYE BU ZAMANLAR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...
SENEYE BU ZAMANLAR SUNUCUSU KİMDİR?
Programın sunucusu "Kerem Alışık" 'tır.