Senetle ev alma dönemi geri geldi
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Senetle ev alma dönemi geri geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Senetle ev alma dönemi geri geldi

Son aylarda özellikle markalı konut projesinden ev almak isteyenlerin ilk tercihi, senetle ve taksitle yapılan ödeme kampanyaları oldu.

Son aylarda özellikle markalı konut projesinden ev almak isteyenlerin ilk tercihi, senetle ve taksitle yapılan ödeme kampanyaları oldu.

Konut kredisi faizlerindeki oranların yükselmesi ile birlikte büyük bir düşüş yaşanan kredili satışların yılın ilk çeyreğindeki konut satışlarındaki oranı yaklaşık yüzde 17 oldu. 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen konut satış istatistikleri ve konut fiyat endeksleri hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut alıcılarının ve yatırımcıların yılın ilk dört ayı için gerçekleştirdiği işlemlerde banka kredisi kullanmak yerine inşaat şirketleri tarafından sunulan şirket içi vade ve senetli ödeme yöntemlerini tercih ettiğini söyledi. Aydemir, "Özellikle pandemi süreçlerinin etkisi ile değişken bir ekonominin içindeyiz. Artan inşaat maliyetleri nedeniyle yeni konut fiyatlamaları da bu yüzden yükseldi. Konut fiyatlarının yükselmesi ve bunun yanı sıra konut kredisi faiz oranlarında beklenen oranların yakalanamaması nedeniyle konut almak isteyenler bankalardan uzaklaşmak zorunda kaldı. Konut almak isteyenler öncelikle birikimlerini peşinat olarak vermek suretiyle kalan kısımları için senetli ödemeye yönelmiş durumda. 2020 Aralık döneminde banka kredisi kullanım oranları ortalama yüzde 25 civarında iken 2021 Şubat döneminde bu oranların yüzde 17'ye kadar gerilediğini görüyoruz" dedi.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi'nin yeni yıla 1,7 puan artış ile başlayıp, şubat ayında da 3,2 puan daha artarak 85,5 puana yükseldiğini belirten Aydemir, "Güven Endeksi'nde artış mart ayında da devam etti. İnşaat Sektörü Güven Endeksi mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puan yükseldi. İnşaat sektörü yeni yıla ilişkin iyimserliğini sürdürüyor. Mevcut işler seviyesi ve yeni alınan işler seviyesi de güveni destekliyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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