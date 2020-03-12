Şenes Erzik, kişisel koleksiyonunu FIFA Dünya Futbol Müzesi'ne bağışladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın onursal üyesi Şenes Erzik, kişisel koleksiyonunu FIFA Dünya Futbol Müzesi'ne bağışladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın onursal üyesi Şenes Erzik, kişisel koleksiyonunu FIFA Dünya Futbol Müzesi'ne bağışladı.

Madeni hatıra paraları, madalyalar, mini kupalar ve formalar dahil sayıları 200'ü aşan eşyasını İsviçre'nin Zürih kentindeki müzeye bağışlayan Erzik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim için önemli bir gün. Bugüne kadar futbola ilişkin topladığım hatıra eşyalarımın futbol mirasına ait bu yere gitmesi kendi kararım ve kesinlikle kendi istediğimdi. Futbol bana çok şey verdi ve ben de karşılığında bir şeyler verebildiğim için çok mutluyum."

FIFA Dünya Futbol Müzesi Müdürü Marco Fazzone ise böyle bir koleksiyonu muhafaza etmek kendileri için onur ve ayrıcalık olduğunu anlatarak, "Bu koleksiyonun emanetçisi olduğumuz için gururluyuz. Koleksiyonu en iyi şekilde koruyup sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA