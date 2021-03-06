Şener Söğüt: "Körfez'in 450 milyon TL borcu ödendi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şener Söğüt: "Körfez'in 450 milyon TL borcu ödendi"

06.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:24
Şener Söğüt:

Son 2 yılda Körfez'de hayata geçirilen projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Söğüt, "450 milyon TL'lik borcu ödeyerek Körfez'in geleceğini kurtardık" dedi.

Son 2 yılda Körfez'de hayata geçirilen projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Söğüt, "450 milyon TL'lik borcu ödeyerek Körfez'in geleceğini kurtardık" dedi.

AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde pandemi kuralları ve sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirildi. Toplantıda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ve parti üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak yaşanan helikopter kazası sonrası şehit düşen 9 şehit için dualar edildi. Daha sonra konuşmasına başlayan Söğüt, "Teşkilatlarımızla bir araya gelmeyi özlemişiz. 1 yıldır pandemi sürecindeyiz. Bu dönemde de halkımızın ve esnafımızın yanında olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Belediye olarak imkanlarımızı adeta seferber ettik. Tabi süreç devam ediyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak birlikte 'mavi bir kent' için büyük hassasiyet göstermeliyiz. Bizler de eğer gerekirse yatırımları iptal eder ve vatandaşımızın sağlığı için tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Bizim için önemli olan vatandaşımızın sağlığı. Bana göre bu dönem içerisinde bu kente yaptığımız en önemli hizmet: 450 milyon TL'lik SGK ve vergi borçlarını ödemek oldu. Bu kentin geleceğini kurtardık" dedi.

Üst yapıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 45 milyon TL'lik bir yatırım yaptıklarını aktaran Başkan Söğüt, "Altyapı da önceliğimiz olan konulardan biriydi. Zor bir süreç ama ilçemizin ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. 400 milyon TL'lik bir yatırım söz konusu. Kentin bir sorununu da bu süreçte çözeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Şener Söğüt: 'Körfez'in 450 milyon TL borcu ödendi'
Şener Söğüt: 'Körfez'in 450 milyon TL borcu ödendi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Muharrem İnce Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Serdar Ortaç İbrahim Selim
Spor Hakan Kutlu Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şener Söğüt: "Körfez'in 450 milyon TL borcu ödendi" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:28:59. #1.14#
title